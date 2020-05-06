Певица Валерия посочувствовала семье Плющенко в свете скандала вокруг их сына

Короткая ссылка
Певица Валерия прокомментировала скандал вокруг Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.
Певица Валерия посочувствовала семье Плющенко в свете скандала вокруг их сына
  • РИА Новости

«Я очень сочувствую в первую очередь родителям, которые страшно переживают несправедливость, и дай бог, чтоб сам Сашенька об этом ничего не узнал. Но одно понятно: всё проходит, и это пройдёт. И совсем скоро Саша Плющенко, талантливый мальчик, уверена, покорит не одну мировую вершину, и наша страна будет им очень гордиться», — написала Валерия на своей странице в социальной сети Instagram.

Певица отметила, что подобные публикации могут нанести людям огромный вред. При этом выразила особое сожаление по поводу того, что на этот раз в эпицентре скандала оказался ребёнок.

Ранее адвокат Плющенко Александр Добровинский поделился мнением о скандале вокруг сыны фигуриста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить