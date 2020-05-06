Певица Валерия посочувствовала семье Плющенко в свете скандала вокруг их сына

Певица Валерия прокомментировала скандал вокруг Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

«Я очень сочувствую в первую очередь родителям, которые страшно переживают несправедливость, и дай бог, чтоб сам Сашенька об этом ничего не узнал. Но одно понятно: всё проходит, и это пройдёт. И совсем скоро Саша Плющенко, талантливый мальчик, уверена, покорит не одну мировую вершину, и наша страна будет им очень гордиться», — написала Валерия на своей странице в социальной сети Instagram.

Певица отметила, что подобные публикации могут нанести людям огромный вред. При этом выразила особое сожаление по поводу того, что на этот раз в эпицентре скандала оказался ребёнок.

Ранее адвокат Плющенко Александр Добровинский поделился мнением о скандале вокруг сыны фигуриста.