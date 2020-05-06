ФИФА рассчитывает в мае получить данные по делу о манипуляциях с пробами российских футболистов
- Reuters
«ФИФА приняла участие в разъяснительном вебинаре WADA 30 апреля и была проинформирована о том, что к концу мая получит полный пакет дел», — приводит Associated Press слова представителя ФИФА.
Отмечается, что организация тесно сотрудничает с WADA, чтобы как можно скорее закрыть данное дело.
В ходе перепроверки данных московской лаборатории было выявлено 57 подозрительных проб российских спортсменов. Их дела направлены в 27 международных федераций и один оргкомитет соревнований.
Ранее комиссия атлетов МОК отреагировала на результаты расследования WADA.