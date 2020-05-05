Мамаев о времени в тюрьме: попал в обстоятельства, где надо жить и оставаться порядочным человеком

Короткая ссылка
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев поделился подробностями о своём пребывании в тюрьме.
Мамаев о времени в тюрьме: попал в обстоятельства, где надо жить и оставаться порядочным человеком
  • globallookpress.com

Свою историю он рассказал в прямом эфире в Instagram Тины Канделаки. По словам спортсмена, за решёткой никому не было интересно, кем он являлся в обычной жизни.

«Я попал в обстоятельства, где надо жить, оставаться честным и порядочным человеком. Я тогда не думал, что у меня футбола не будет. Думал только, что надо жить там. Мне не было интересно, кто и что обо мне говорит. Никто не знает ситуации, в которой я был. Если бы те, кто кричат, кто плохой и хороший, оказались в такой ситуации, неизвестно, как они вышли бы. А я был уверен, что я возьму из этой ситуации только хорошее и всё будет хорошо», — заявил Мамаев.

Ранее сообщалось, что динамовцы расскажут фронтовые истории ветеранов Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить