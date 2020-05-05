Мамаев о времени в тюрьме: попал в обстоятельства, где надо жить и оставаться порядочным человеком

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев поделился подробностями о своём пребывании в тюрьме.

Свою историю он рассказал в прямом эфире в Instagram Тины Канделаки. По словам спортсмена, за решёткой никому не было интересно, кем он являлся в обычной жизни.

«Я попал в обстоятельства, где надо жить, оставаться честным и порядочным человеком. Я тогда не думал, что у меня футбола не будет. Думал только, что надо жить там. Мне не было интересно, кто и что обо мне говорит. Никто не знает ситуации, в которой я был. Если бы те, кто кричат, кто плохой и хороший, оказались в такой ситуации, неизвестно, как они вышли бы. А я был уверен, что я возьму из этой ситуации только хорошее и всё будет хорошо», — заявил Мамаев.

Ранее сообщалось, что динамовцы расскажут фронтовые истории ветеранов Великой Отечественной войны.