В испанском «Эйбаре» выразили обеспокоенность возобновлением тренировок

Футболисты и тренеры испанского клуба «Эйбар» выразили обеспокоенность из-за возобновления тренировок.

Несмотря на пандемию коронавируса, с текущей недели в Испании разрешено проводить индивидуальные занятия. Следующим этапом должно стать полное возвращение к привычной системе.

«Мы боимся начинать активные занятия, поскольку не сможем выполнить рекомендации по физической удалённости игроков друг от друга. Мы обеспокоены тем, что, занимаясь своим любимым делом, мы рискуем заразиться и заразить наших близких», — говорится в официальном заявлении «Эйбара», доступном на sports.yahoo.com.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать права на название стадиона на 25 лет.