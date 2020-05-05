«Барселона» готова продать права на название стадиона на 25 лет

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Каталонский футбольный клуб «Барселона» готов продать права на название домашнего стадиона «Камп Ноу» на срок в 25 лет.
«Барселона» готова продать права на название стадиона на 25 лет
  • LLUIS GENE
  • AFP

Об этом заявил вице-президент клуба Жорди Кардонер, слова которого передаёт ESPN.

«К соглашению на этот год может прибавиться ещё 25 лет. Доход от первого года пойдёт на борьбу с коронавирусом, а от следующих 25 — на коммерцию. Почему нет?» — заявил функционер.

Прежде «Барселона» никогда не продавала права на название своей арены кому-либо. «Камп Ноу» был построен в 1957 году. После последней реконструкции его вместимость составляет 99 354 человека.

Ранее СМИ назвали потерянную прибыль «Барселоны» из-за отсутствия домашних матчей.

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