СМИ назвали потерянную прибыль «Барселоны» из-за отсутствия домашних матчей

Испанская «Барселона» несёт серьёзные финансовые потери из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Marca, каждый матч, не сыгранный командой на домашнем стадионе «Камп Ноу», лишает клуб заработка в размере €3,3 млн. Если сезон не будет доигран, каталонцы потеряют от €20 млн до €25 млн только за счёт несыгранных матчей.

Чемпионат Испании по футболу был остановлен после 27-го тура Примеры из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может включить трёх футболистов в сделку по Неймару.