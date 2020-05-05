Воробьёв считает, что Кокорину не хватает наставника по жизни

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв поделился мнением об Александре Кокорине.

По мнению функционера, с игроком начали происходить нехорошие истории из-за того, что он «засиделся» в чемпионате России.

«К сожалению, в России у него по жизни не нашлось наставника, который правильно вправлял бы ему мозги, что в «Динамо», что в «Зените». Меркантильные интересы, отсутствие конкуренции ввиду паспорта не мотивировали его к новым вызовам. И тут скорее это не его вина, а его беда. И вина тех тренеров и руководителей клубов в том, что они не сумели вывести его из-под влияния других людей», — приводит слова Воробьёва РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать права на название стадиона на 25 лет.