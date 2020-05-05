Биатлонист Волков рассказал, когда принял решение завершить карьеру

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Чемпион мира по биатлону Алексей Волков рассказал, когда он окончательно принял решение завершить спортивную карьеру.
Биатлонист Волков рассказал, когда принял решение завершить карьеру
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«В принципе, я с самого начала прошедшего сезона понимал, что этот год, скорее всего, станет для меня последним. Планы были грандиозные, но с самого начала подготовки всё немножко пошло не туда. Но раз я уж начал готовиться к сезону, решил, что будет неправильно, чтобы он получился оборванным», — рассказал Волков RT.

Он отметил, что планировал готовиться к новому сезону не так, как к предыдущим.

«С более лыжным уклоном и под руководством лыжного тренера. С Андреем Крючковым, с которым до этого работал несколько лет, я продолжал очень тесно общаться, обсуждать многие вопросы, меня интересующие, вносить какие-то корректировки в работу, но в целом обстоятельства сложились так, что подготовительный период оказался по ряду причин немного скомканным. Сами причины я бы озвучивать не хотел», — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что Йоханнес Бё намерен завершить карьеру после ОИ-2026.

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