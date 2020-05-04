Йоханнес Бё намерен завершить карьеру после ОИ-2026

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Десятикратный чемпион мира по биатлону Йоханнес Бё рассказал, когда завершит спортивную карьеру.
Йоханнес Бё намерен завершить карьеру после ОИ-2026
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я буду выступать до 2026 года, а потом планирую закончить карьеру», — цитирует спортсмена TV2.

Он отметил, что на данный момент полон мотивации, которая растёт с каждым днём всё больше. 

«Думаю, что Игры-2026 в Италии будут потрясающими. Мне будет 33, самое подходящее время для ухода из спорта. О том, чтобы уйти раньше, не может быть и речи», — добавил Бё.

Бё также является олимпийским чемпионом 2018 года в Пхёнчхане и двукратным победителем Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Мартен Фуркад ошибочно получил «Большой хрустальный глобус», который выиграл Йоханнес Бё.

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