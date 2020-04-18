Фуркад ошибочно получил «Большой хрустальный глобус», который выиграл Йоханнес Бё

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Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, что получил от Международного союза биатлонистов (IBU) «Большой хрустальный глобус», который должны были отправить победителю общего зачёта Кубка мира норвежцу Йоханнесу Бё.
Фуркад ошибочно получил «Большой хрустальный глобус», который выиграл Йоханнес Бё
  • Reuters

«Большой хрустальный глобус», который должны были отправить Йоханнесу Бё, прислали мне, а мой «Малый хрустальный глобус» за победу в зачёте индивидуальных гонок достался ему. Я ему предложил оставить трофеи, он особо не возражал», — цитирует Фуркада L’Équipe.

Француз в прошлом сезоне боролся за победу в общем зачёте Кубка мира, но даже победы в последней гонке в Контиолахти ему не хватило, чтобы обойти Бё. После окончания сезона француз завершил карьеру.

Ранее Тихонов заявил, что не готов снова возглавить СБР.

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