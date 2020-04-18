Фуркад ошибочно получил «Большой хрустальный глобус», который выиграл Йоханнес Бё
- Reuters
«Большой хрустальный глобус», который должны были отправить Йоханнесу Бё, прислали мне, а мой «Малый хрустальный глобус» за победу в зачёте индивидуальных гонок достался ему. Я ему предложил оставить трофеи, он особо не возражал», — цитирует Фуркада L’Équipe.
Француз в прошлом сезоне боролся за победу в общем зачёте Кубка мира, но даже победы в последней гонке в Контиолахти ему не хватило, чтобы обойти Бё. После окончания сезона француз завершил карьеру.
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