Тихонов заявил, что не готов снова возглавить СБР

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что не готов снова возглавить Союз биатлонистов России (СБР).
Тихонов заявил, что не готов снова возглавить СБР
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Нет, нет, ни в коем случае. Но помогать могу. Думаю, найдётся человек, который заменит Драчёва. Сейчас озвучивать ничего нельзя, потому что тут же обольют с ног до головы», — приводит слова Тихонова РИА Новости.

Он отметил, что, по его мнению, единственным достойным представителем поколения, сменившего его поколение, является Дмитрий Васильев.

«Я не говорю, что он кандидатура на пост президента, но какой шикарный комплекс и стрельбище он построил под Санкт-Петербургом! Это единственный из всех, кто занялся делом», — добавил четырёхкратный олимпийский чемпион.

Тихонов возглавлял СБР с 1996 по 2008 год. Нынешним руководителем организации является Владимир Драчёв.

Ранее Васильев высказал мнение о возможном назначении Валерия Польховского на пост главного тренера сборной России.

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