Васильев: кандидатуры тренеров от Польховского вызывают недоумение

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мение о возможном назначении вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) Валерия Польховского на пост главного тренера сборной России.

«Я не против кандидатуры Польховского в качестве главного тренера. Это опытный, жёсткий человек, способный наладить работу. Но кандидатуры тех тренеров, которых он предлагает в качестве старших, вызывают недоумение», — приводит слова Васильева «Известия».

Он отметил, что тренерский штаб должен работать как одна команда.

«Владимир Королькевич уже получал два шанса в женской сборной, и оба были неудачные, особенно последний. Кто такой Роберт Кабуков, вообще сложно понять. За какие заслуги он должен тренировать мужскую сборную России? Я ознакомился с его резюме, и у меня возникло ещё больше вопросов к выбору Польховского», — добавил эксперт.

Правление СБР приняло решение об отставке главного тренера национальной команды Анатолия Хованцева. Его должен заменить Польховский, который уже объявил о планах по приглашению в сборную иностранных специалистов. В частности, речь идёт о Королькевиче и Кабукове.

Ранее сообщалось, что президент СБР против приглашения в сборную России тренеров Королькевича и Кабукова.