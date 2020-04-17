Васильев: кандидатуры тренеров от Польховского вызывают недоумение
- © Михаил Мокрушин
- РИА Новости
«Я не против кандидатуры Польховского в качестве главного тренера. Это опытный, жёсткий человек, способный наладить работу. Но кандидатуры тех тренеров, которых он предлагает в качестве старших, вызывают недоумение», — приводит слова Васильева «Известия».
Он отметил, что тренерский штаб должен работать как одна команда.
«Владимир Королькевич уже получал два шанса в женской сборной, и оба были неудачные, особенно последний. Кто такой Роберт Кабуков, вообще сложно понять. За какие заслуги он должен тренировать мужскую сборную России? Я ознакомился с его резюме, и у меня возникло ещё больше вопросов к выбору Польховского», — добавил эксперт.
Правление СБР приняло решение об отставке главного тренера национальной команды Анатолия Хованцева. Его должен заменить Польховский, который уже объявил о планах по приглашению в сборную иностранных специалистов. В частности, речь идёт о Королькевиче и Кабукове.
Ранее сообщалось, что президент СБР против приглашения в сборную России тренеров Королькевича и Кабукова.