СМИ: Мбаппе выдвинул ПСЖ условие, при котором он готов продлить контракт

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Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе выдвинул клубу условие, при котором он готов подписать новый контракт.
СМИ: Мбаппе выдвинул ПСЖ условие, при котором он готов продлить контракт
  • Reuters

Как сообщает AS, 21-летний француз согласится продлить соглашение, если в нём будет прописана сумма отступных для возможного выкупа мадридским «Реалом» или другим клубом.

Текущий контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в июне 2022 года. Он выступает за клуб из Парижа с 2017 года. В его активе 90 голов и 49 голевых передач в 120 матчах.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт с такой же зарплатой, как у Неймара.

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