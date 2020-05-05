Гранквист рассказал о самых памятных моментах в «Краснодаре»

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Защитник шведского «Хельсинборга» Андреас Гранквист рассказал о самых памятных моментах своих выступлений за российский «Краснодар».
Гранквист рассказал о самых памятных моментах в «Краснодаре»
  • Reuters

«Особняком стоит победа над «Реал Сосьедад», когда мы впервые в истории клуба пробились в групповой этап Лиги Европы. Это был фантастический момент. Один из лучших матчей в истории «Краснодара». Конечно, помню ещё и поражение от «Ростова» по пенальти в финале Кубка. Неприятное чувство. Думаю, мы были лучшей командой в тот вечер. Но иногда ты побеждаешь, иногда — нет. Ну и главные матчи в Лиге Европы с сильнейшими командами тоже остались в памяти. Ещё не могу забыть свой прощальный матч в составе «Краснодара», когда выстригли газон в форме футболки с моим номером. Прощание болельщиков после игры — потрясающий эпизод, который навсегда в моём сердце», — приводит слова Гранквиста пресс-служба «Краснодара».

35-летний швед играл за «Краснодар» с 2013 по 2018 год и в общей сложности провёл 181 матч, забил десять мячей и отдал семь голевых передач.

Ранее он назвал трёх самых сильных партнёров по «Краснодару».

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