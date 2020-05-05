Гранквист назвал трёх самых сильных партнёров по «Краснодару»

Защитник шведского «Хельсинборга» Андреас Гранквист назвал самых сильных футболистов, с которым играл в российском «Краснодаре».

«Маурисио Перейра — феноменальный игрок как в атаке, так и в защите. Фёдор Смолов — мы играли вместе три года, и за это время он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата. Фёдор многое сделал для команды, он очень одарённый футболист. Он фантастически играл за нас. И Шарль Каборе, который всегда помогал центральным защитникам, прикрывал нас, играл сердцем, выкладывался на все сто», — приводит слова Гранквиста пресс-служба «Краснодара».

35-летний швед играл за «Краснодар» с 2013 по 2018 год и в общей сложности провёл 181 матч, забил десять мячей и отдал семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» намерен расстаться с пятью легионерами.