Гранквист назвал трёх самых сильных партнёров по «Краснодару»

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Защитник шведского «Хельсинборга» Андреас Гранквист назвал самых сильных футболистов, с которым играл в российском «Краснодаре».
Гранквист назвал трёх самых сильных партнёров по «Краснодару»
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Маурисио Перейра — феноменальный игрок как в атаке, так и в защите. Фёдор Смолов — мы играли вместе три года, и за это время он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата. Фёдор многое сделал для команды, он очень одарённый футболист. Он фантастически играл за нас. И Шарль Каборе, который всегда помогал центральным защитникам, прикрывал нас, играл сердцем, выкладывался на все сто», — приводит слова Гранквиста пресс-служба «Краснодара».

35-летний швед играл за «Краснодар» с 2013 по 2018 год и в общей сложности провёл 181 матч, забил десять мячей и отдал семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» намерен расстаться с пятью легионерами.

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