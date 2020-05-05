Двукратная чемпионка ОИ Шишкина выразила недовольство несоблюдением мер безопасности в период пандемии
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- РИА Новости
«Продуктовый магазин. Входит семья: папа, мама и два мальчика лет по шесть-семь. Все без масок и без перчаток. Дети бегают по магазину и трогают всё, до чего могут дотянуться», — приводит слова Шишкиной «Чемпионат» со ссылкой на её страницу в Instagram.
Шишкина является чемпионкой Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро по синхронному плаванию, а также 14-кратной чемпионкой мира и пятикратной победительницей первенств Европы. В 2013 году она взяла два золота на Универсиаде в Казани.
Ранее бывший главный тренер «Кристал Пэлас» и «Блэкпула» Иан Холлоуэй, ныне возглавляющий «Гримсби», выступил против возобновления сезона в АПЛ.