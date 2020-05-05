Экс-тренер «Кристал Пэлас» выступил против возобновления сезона в АПЛ

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Бывший главный тренер «Кристал Пэлас» и «Блэкпула», ныне возглавляющий «Гримсби», Иан Холлоуэй раскритиковал идею возобновления сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) в разгар пандемии коронавируса.
Экс-тренер «Кристал Пэлас» выступил против возобновления сезона в АПЛ
  • Reuters

«В фильмах о зомби мы видим, как обычные люди от них убегают, однако, если футбол вернется слишком рано, мы словно сами побежим к зомби. Мы слишком спешим, футболисты могут умереть. Сама мысль о том, чтобы начать играть, когда ситуация становится все хуже, является безумной», — цитирует Холлоуэя The Sun.

При этом специалист отметил, что в зоне риска оказываются не только сами спортсмены и тренеры, но и персонал футбольных клубов. Как признался сам Холлоуэй, он не хочет быть ответственным за смерть водителя клубного автобуса. 

Также он отметил, что некоторые переносят коронавирус бессимптомно, поэтому могут быть проблемы с его выявлением у футболистов.

Ранее сообщалось, что врачи клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) обеспокоены возможным возобновлением розыгрыша чемпионата страны сезона-2019/20.

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