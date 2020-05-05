СМИ: На поддержку низкорейтинговых теннисистов будет выделено $6 млн

В Фонд поддержки низкорейтинговых теннисистов из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса будет выделено $6 млн.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что в общий фонд поддержки теннисистов, имеющих невысокий рейтинг, поступит $6 млн. В его создании принимают участие Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF), а также организаторы четырёх турниров Большого шлема: Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдона и US Open.

Выплаты получат 800 спортсменов. Таким образом, каждому причитается примерно $7,5 тыс.

Ранее первая ракетка мира серб Новак Джокович потренировался на корте после окончания периода самоизоляции, вызванного пандемией коронавируса.