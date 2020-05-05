Экс-голкипер «Торпедо» подписал контракт с «Йокеритом»

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Бывший голкипер нижегородского «Торпедо» Андерс Линдбек продолжит карьеру в финском «Йокерите».
Экс-голкипер «Торпедо» подписал контракт с «Йокеритом»
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальной странице «Йокерита» в социальной сети Twitter.

Отмечается, что Линдбек стал первым приобретением клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерита» в нынешнем межсезонье.

Владелец финского клуба Яри Курри высоко оценил нового хоккеиста команды, отметив, что Линдбек здорово проявил себя в предыдущем сезоне, а также отлично перемещается в створе ворот, несмотря на свои габариты.

В прошлом сезоне Линдбек провёл 36 матчей за «Торпедо» в рамках регулярного сезона и помог нижегородскому коллективу одержать 17 побед. Доля отражённых спортсменом бросков составила 92,3%.

Ранее бывший голкипер СКА Алексей Мельничук рассказал, почему решил пополнить состав клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе».

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