ЦСКА лидирует в РПЛ по игровому времени для молодых футболистов

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Московский ЦСКА больше других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) предоставляет игрового времени футболистам младше 21 года.
ЦСКА лидирует в РПЛ по игровому времени для молодых футболистов
  • РИА Новости

Как сообщает Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory, московский ЦСКА является лидером РПЛ по игровому времени для молодых футболистов. В составе армейцев игроки моложе 21 года получают 56,3% игрового времени.

Второе место в РПЛ по данному показателю занимает московский «Спартак» (24,1%), на третьем расположился казанский «Рубин» (19,6%). Больше 10% игрового времени молодые футболисты получают в «Краснодаре» (19,4%), «Динамо» (12,4%), «Арсенале» (11,0%) и «Ростове» (10,6%).

При этом в конце списка расположились «Зенит» (0,3%) и «Оренбург» (0,2%).

Ранее сообщалось, что РПЛ занимает 57-е место по игровому времени для молодых футболистов.

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