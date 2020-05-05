ЦСКА лидирует в РПЛ по игровому времени для молодых футболистов

Московский ЦСКА больше других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) предоставляет игрового времени футболистам младше 21 года.

Как сообщает Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory, московский ЦСКА является лидером РПЛ по игровому времени для молодых футболистов. В составе армейцев игроки моложе 21 года получают 56,3% игрового времени.

Второе место в РПЛ по данному показателю занимает московский «Спартак» (24,1%), на третьем расположился казанский «Рубин» (19,6%). Больше 10% игрового времени молодые футболисты получают в «Краснодаре» (19,4%), «Динамо» (12,4%), «Арсенале» (11,0%) и «Ростове» (10,6%).

При этом в конце списка расположились «Зенит» (0,3%) и «Оренбург» (0,2%).

Ранее сообщалось, что РПЛ занимает 57-е место по игровому времени для молодых футболистов.