РПЛ занимает 57-е место в мире по игровому времени для молодых футболистов
- РИА Новости
Об этом сообщает Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory.
Согласно отчёту организации, в РПЛ на долю игроков моложе 21 года приходится 11,3% игрового времени. По этому показателю Российская премьер-лига занимает 57-е место и находится между первенствами Швеции и Гондураса.
Первое место занимает национальный футбольный чемпион Словакии (29%), следом идут первенства Новой Зеландии и Ирландии (оба — по 28,8%).
Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразил мнение, что вскоре футбольная жизнь вернётся в нормальное русло.