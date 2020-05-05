РПЛ занимает 57-е место в мире по игровому времени для молодых футболистов

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Российская премьер-лига (РПЛ) занимает 57-е место среди футбольных чемпионатов планеты по количеству игрового времени, которое получают футболисты моложе 21 года.
РПЛ занимает 57-е место в мире по игровому времени для молодых футболистов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory.

Согласно отчёту организации, в РПЛ на долю игроков моложе 21 года приходится 11,3% игрового времени. По этому показателю Российская премьер-лига занимает 57-е место и находится между первенствами Швеции и Гондураса.

Первое место занимает национальный футбольный чемпион Словакии (29%), следом идут первенства Новой Зеландии и Ирландии (оба — по 28,8%). 

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразил мнение, что вскоре футбольная жизнь вернётся в нормальное русло.

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