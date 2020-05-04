Луческу: Сёмин уйдёт из «Локомотива», только если сам этого захочет
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«Сёмин очень хорошо работал в «Локомотиве», но все тренеры когда-нибудь уходят. Хотя, я думаю, Сёмин уйдёт из клуба, только если сам этого захочет. Отношусь к нему с большим уважением», — заявил Луческу Sport24.
«Локомотив» за восемь туров до конца сезона набрал 41 очко и занимает второе место. Чемпионат России приостановлен из-за коронавируса.
Ранее Луческу заявил, что «Зенит» не может оставить игрока с тюремным прошлым.