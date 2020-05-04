Галлинари сомневается, что удастся возобновить сезон НБА

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Данило Галлинари скептически настроен к возможности возобновления регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«У меня негативное чувство относительно возобновления сезона. Будет непросто организовать логистику и проведение завершающей стадии в месте вроде «Диснейуорлда». Единственный для нас вариант — это играть в одном городе без болельщиков. Если это будет безопасно, то я не против. Но учитывая логистику, порядок проведения, найти верное решение будет очень трудно», — цитирует итальянца Eurohoops.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 12 марта после того, как коронавирус был обнаружен у французского центрового клуба «Юта Джаз» Руди Гобера.

Ранее сообщалось, что игроки НБА тайно тренируются в закрытых для занятий залах.