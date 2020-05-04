Ярошик рассказал, что был близок к переходу в «Спартак»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик заявил, что на него претендовал московский «Спартак».
Ярошик рассказал, что был близок к переходу в «Спартак»
  • © РИА Новости

«Спартак» первым вышел на меня, но клубы не смогли договориться. ЦСКА проявил больше старания и сразу заплатил за меня нужные деньги. Потому я и выбрал этот клуб», — цитирует Ярошика «Российская газета».

Чех перешёл в ЦСКА из пражской «Спарты». Сумма трансфера составила рекордные на тот момент $3,7 млн. В составе армейцев он стал чемпионом России 2003 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не продаст Айртона менее чем за €10 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить