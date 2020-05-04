Ярошик рассказал, что был близок к переходу в «Спартак»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик заявил, что на него претендовал московский «Спартак».

«Спартак» первым вышел на меня, но клубы не смогли договориться. ЦСКА проявил больше старания и сразу заплатил за меня нужные деньги. Потому я и выбрал этот клуб», — цитирует Ярошика «Российская газета».

Чех перешёл в ЦСКА из пражской «Спарты». Сумма трансфера составила рекордные на тот момент $3,7 млн. В составе армейцев он стал чемпионом России 2003 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не продаст Айртона менее чем за €10 млн.