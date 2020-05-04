Билялетдинов оценил высказывания Шалимова о россиянах

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Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал высказывания наставника «Ахмата» Игоря Шалимова, раскритиковавшего россиян.
Билялетдинов оценил высказывания Шалимова о россиянах
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Не мне судить, почему он так сказал, но высказывание резковатое. Я бы такие заявления делать не стал. Помогать нуждающимся надо, потому что в связи с эпидемией страдает сфера обслуживания, оставшаяся без средств к существованию. Её представители не работают, потому что у них нет возможности, а не потому, что не хотят. Поэтому называть их дармоедами неправильно. Возможно, Шалимов погорячился, сказал на эмоциях. Как и все остальные, он расстроен, но обижать людей всё равно не стоит», — отметил Билялетдинов.

Ранее Гаджиев допустил, что Шалимов просто неправильно сформулировал свою мысль.

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