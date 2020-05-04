«Атлетик» и «Реал Сосьедад» договорились сыграть финал Кубка Испании при болельщиках

«Атлетик» выпустил официальное заявление по поводу проведения финала Кубка Испании-2019/2020 против «Реал Сосьедада».

«Президенты «Реал Сосьедада» и «Атлетика», финалистов Кубка Испании-2019/20, провели встречу с президентом Королевской федерации футбола Испании. На ней была достигнута договорённость, что финал Кубка пройдет при болельщиках, а дата матча будет объявлена позже. У нас всегда было, есть и будет желание проводить финалы в присутствии фанатов. В то же время, «Реал Сосьедад», «Атлетик» и Королевская федерация футбола Испании хотят гарантировать, что статус поединка будет официальным. Мы направили соответствующий запрос в Королевскую федерацию футбола Испании», — гласит заявление «Атлетика».

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