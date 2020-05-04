Тренер «Ахмата» Шалимов резко высказался в адрес украинских политических экспертов

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов резко высказался в адрес украинских экспертов, которые принимают участие в российских политических ток-шоу.

«Эксперты с Украины комичные? Пусть приедут некомичные и скажут другое. Ответы-то у всех одинаковые. Или же они оттуда могут привозить жёстких, которых придётся выгонять из студии, потому что иногда хочется взять биту и дать по башке. Они всегда говорят одно и то же, просто в разных формах», — сказал Шалимов в интервью на YouTube-канале журналиста Сергея Егорова.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу прокомментировал высказывание наставника «Ахмата» Игоря Шалимова о россиянах, жалующихся на ухудшение финансового положения из-за пандемии коронавируса.