Росель: ни один футболист «Барселоны» не связался с моей семьёй, когда на меня завели дело

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Бывший президент футбольного клуба «Барселона» Сандро Росель заявил, что когда на него завели дело, то ни один игрок команды не позвонил его семье.
Росель: ни один футболист «Барселоны» не связался с моей семьёй, когда на меня завели дело
  • Reuters

«Насколько я помню, ни один игрок «Барселоны» не связался с моей семьёй, когда на меня завели дело. Это часть мира профессионального спорта. Футболисты находятся в пузыре — если речь идёт не о мяче, то они не обращают внимания», — цитирует Роселя Marca.

«Барселона» купила Неймара у бразильского «Сантоса» в 2013 году за €88,2 млн. Обстоятельства приобретения вызвали подозрения у правоохранительных органов, и на Роселя завели дело. Он был задержан в мае 2017 года по обвинению в причастности к отмыванию €15 млн через офшоры и находился под арестом в течение 643 дней.

В конце февраля 2019 года функционер вышел из тюрьмы, но следствие не было остановлено. В апреле 2019-го Росель был оправдан. 

Ранее Росель выразил мнение, что приговор по его делу был не судебной ошибкой, а заговором.

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