Росель: ни один футболист «Барселоны» не связался с моей семьёй, когда на меня завели дело

Бывший президент футбольного клуба «Барселона» Сандро Росель заявил, что когда на него завели дело, то ни один игрок команды не позвонил его семье.

«Насколько я помню, ни один игрок «Барселоны» не связался с моей семьёй, когда на меня завели дело. Это часть мира профессионального спорта. Футболисты находятся в пузыре — если речь идёт не о мяче, то они не обращают внимания», — цитирует Роселя Marca.

«Барселона» купила Неймара у бразильского «Сантоса» в 2013 году за €88,2 млн. Обстоятельства приобретения вызвали подозрения у правоохранительных органов, и на Роселя завели дело. Он был задержан в мае 2017 года по обвинению в причастности к отмыванию €15 млн через офшоры и находился под арестом в течение 643 дней.

В конце февраля 2019 года функционер вышел из тюрьмы, но следствие не было остановлено. В апреле 2019-го Росель был оправдан.

Ранее Росель выразил мнение, что приговор по его делу был не судебной ошибкой, а заговором.