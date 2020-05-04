Президент ВФП назвал оправданным перенос ЧМ по водным видам спорта на 2022 год

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников прокомментировал решение перенести чемпионат мира по водным видам спорта на 2022 год.

«Я считаю, что это решение оправданно, потому что в следующем году из-за сроков проведения Олимпийских игр положение чемпионата мира в календаре было очень проблематичным. По опыту могу сказать, что когда чемпионаты Европы проходили в олимпийский год в мае, то часть спортсменов не выступала на этих соревнованиях, другая часть воспринимала их как тренировочный старт, только небольшая группа ставила себе задачу в выходе на пик формы к такому турниру», — приводит слова Сальникова ТАСС.

Международная федерация плавания (FINA) приняла решение перенести чемпионат мира с 2021 на 2022 год. Турнир пройдёт с 13 по 29 мая в японской Фукуоке.

Ранее в FINA прокомментировали перенос чемпионата мира по водным видам спорта.