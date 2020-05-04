Президент ВФП назвал оправданным перенос ЧМ по водным видам спорта на 2022 год
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- РИА Новости
«Я считаю, что это решение оправданно, потому что в следующем году из-за сроков проведения Олимпийских игр положение чемпионата мира в календаре было очень проблематичным. По опыту могу сказать, что когда чемпионаты Европы проходили в олимпийский год в мае, то часть спортсменов не выступала на этих соревнованиях, другая часть воспринимала их как тренировочный старт, только небольшая группа ставила себе задачу в выходе на пик формы к такому турниру», — приводит слова Сальникова ТАСС.
Международная федерация плавания (FINA) приняла решение перенести чемпионат мира с 2021 на 2022 год. Турнир пройдёт с 13 по 29 мая в японской Фукуоке.
Ранее в FINA прокомментировали перенос чемпионата мира по водным видам спорта.