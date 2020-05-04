Вратарь «Нефтехимика» показал, как проводит самоизоляцию в экипировке
- © Официальный сайт ХК «Нефтехимик»
Видео опубликовано в Twitter клуба.
«Настоящий вратарь всё делает в полной экипировке — играет с ребёнком, пылесосит квартиру и даже танцует под главный хит весны», — говорится в сообщении.
Из-за пандемии коронавируса сезон-2019/20 Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён без определения победителя.
Ранее хоккеист Артём Зуб признался, что из-за пандемии пока не знает, когда полетит в Оттаву.
Настоящий вратарь все делает в полной экипировке - играет с ребенком, пылесосит квартиру и даже танцует под главный хит весны— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) May 3, 2020
В общем, умеет Федя зажечь 🔥 🕺 pic.twitter.com/Ptn8lz6FaQ