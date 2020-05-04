Вратарь «Нефтехимика» показал, как проводит самоизоляцию в экипировке

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Голкипер нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимик» Фёдор Коротаев показал, как проводит самоизоляцию в экипировке.
Вратарь «Нефтехимика» показал, как проводит самоизоляцию в экипировке
  • © Официальный сайт ХК «Нефтехимик»

Видео опубликовано в Twitter клуба.

«Настоящий вратарь всё делает в полной экипировке — играет с ребёнком, пылесосит квартиру и даже танцует под главный хит весны», — говорится в сообщении.

Из-за пандемии коронавируса сезон-2019/20 Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён без определения победителя.

Ранее хоккеист Артём Зуб признался, что из-за пандемии пока не знает, когда полетит в Оттаву.

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