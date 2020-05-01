Хоккеист Зуб признался, что из-за пандемии пока не знает, когда полетит в Оттаву

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Российский защитник Артём Зуб, подписавший контракт с канадским клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз», признался, что из-за пандемии пока не знает, когда сможет улететь в столицу Канады.
Хоккеист Зуб признался, что из-за пандемии пока не знает, когда полетит в Оттаву
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Сейчас очень трудно говорить о переезде. Будь всё обычно, поехал бы в августе. А теперь — неизвестность. Не знаю, когда границы откроют», — цитирует Зуба «Матч ТВ».

Он также признался, что ещё не занимался бытовыми моментами в Оттаве и будет решать всё после переезда.

«И с языком у меня пока не так хорошо. Но я с репетиторами сейчас плотно занимаюсь», — добавил Зуб.

Зуб является олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России, а также обладателем Кубка Гагарина. В регулярном сезоне-2019/20 он набрал 22 (13 + 9) очка в 57 встречах.

Ранее Зуб объяснил, почему решил перейти в «Оттаву». 

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