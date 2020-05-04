Жамнов: Знарок продолжит работу в «Спартаке» в следующем сезоне

Первый вице-президент и генеральный менеджер московского хоккейного клуба «Спартак» Алексей Жамнов заявил, что главный тренер команды Олег Знарок останется на своём посту в следующем сезоне.

«У него всё нормально, там контракт по схеме «1 + 1». Знарок точно продолжит работать в «Спартаке», он однозначно остаётся, а технические моменты пока не решены из-за ситуации с самоизоляцией. Мы ждём, когда закончится эпидемия. Олег Валерьевич хочет остаться, мы тоже хотим, чтобы он остался. Так что всё хорошо», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а в первом раунде плей-офф красно-белые уступили в серии московскому «Динамо».

Ранее Жамнов заявил, что в следующем сезоне КХЛ «Спартак» намерен бороться за Кубок Гагарина.