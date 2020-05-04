Жамнов заявил, что в следующем сезоне КХЛ «Спартак» намерен бороться за Кубок Гагарина
- РИА Новости
«Вы хотите услышать: «Попасть в плей-офф»? Нет, конечно, таких задач у нас быть уже не может. Задача — идти как можно дальше в плей-офф и бороться за Кубок Гагарина», — цитирует Жамнова РИА Новости.
В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, а в первом раунде плей-офф красно-белые уступили в серии московскому «Динамо».
Ранее «Витязь» объявил о подписании контракта с экс-хоккеистом «Спартака» Каспарсом Даугавиньшем.