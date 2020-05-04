Логотип ЦСКА вошёл в десятку лучших по итогам голосования издания Marca

Испанское издание Marca подвело итоги голосования среди болельщиков за лучшую эмблему футбольного клуба в мире.

Десятка лучших по мнению пользователей опубликована на сайте издания.

Победителем стал «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, за который проголосовало 3,1 млн человек. Второе место занял марокканский «Раджа Касабланка» с 3 млн голосов. Тройку замкнул бразильский «Флуминенсе» (169,1 тыс.).

Московский ЦСКА занял в рейтинге девятое место (42,8 тыс.).

Ранее сообщалось, что в сети появилось фото домашней формы «Манчестер Сити» на следующий сезон.