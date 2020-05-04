«Манчестер Сити» имеет самый дорогой состав в мире по версии Transfermarkt

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Авторитетный портал Transfermarkt представил рейтинг 100 самых дорогих клубов в мире по стоимости их составов.

Первое место занимает «Манчестер Сити». Это единственный клуб рейтинга, стоимость состава которого превысила миллиард евро (€ 1,02 млрд). Второе место занимает «Ливерпуль» (€ 967 млн), третьим идёт мадридский «Реал» (€ 888,5 млн). Также в десятке находятся «Барселона», ПСЖ, «Бавария», «Атлетико», «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В топ-100 попали пять российских клубов: петербургский «Зенит» (54-е место, € 164,6 млн), «Краснодар» (74-е место, € 117,3 млн), а также московские ЦСКА (80-е место, € 112 млн), «Локомотив» (84-е место, € 104,4 млн) и «Спартак» (92-е место, € 97,3 млн). 

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