France Football назвал гол Зидана в ворота «Байера» лучшим в истории ЛЧ

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Французское издание France Football представило рейтинг самых красивых голов в истории Лиги чемпионов в период с 1992 по 2020 год.

Лучшим был признан удар полузащитника «Реала» Зинедина Зидана в финале Лиги чемпионов «Байера» в 2002 году (2:1).

Десятка лучших голов выглядит следующим образом.

1. Зинедин Зидан, «Реал», мяч в ворота «Байера» в финале в 2002 году.

2. Мауро Брессан, «Фиорентина», — в ворота «Барселоны» в 1999 году.

3. Криштиану Роналду, «Реал», — в ворота «Ювентуса» в 2018 году.

4. Деян Станкович, «Интер», — в ворота «Шальке» в 2011 году.

5. Филипп Мексес, «Милан», — в ворота «Андерлехта» в 2012 году.

6. Гарет Бейл, «Реал», — в ворота «Ливерпуля» в 2018 году.

7. Майкл Эссьен, «Челси», — в ворота «Барселоны» в 2009 году.

8. Марио Манджукич, «Ювентус», — в ворота «Реала» в 2017 году.

9. Роналдиньо, «Барселона», — в ворота «Челси» в 2005 году.

10. Аарон Рэмзи, «Арсенал», — в ворота «Галатасарая» в 2014 году.

Ранее Матерацци рассказал, чем спровоцировал Зидана в финале ЧМ-2006.

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