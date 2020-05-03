Матерацци рассказал, чем спровоцировал Зидана в финале ЧМ-2006

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Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал, за что получил удар головой в грудь от хавбека национальной команды Франции Зинедина Зидана в финале чемпионата мира по футболу 2006 года.
Матерацци рассказал, чем спровоцировал Зидана в финале ЧМ-2006
  • Reuters

«Зидан забил в первом тайме — и тренер попросил меня присматривать за ним. Потом у нас было несколько столкновений. После первого я извинился, но он плохо отреагировал. А после третьей стычки я уже рассердился, и когда Зидан сказал, что после матча отдаст мне свою футболку, я ответил, что предпочёл бы его сестру, а не футболку», — приводит слова Матерацци AS.

За удар Матерацци Зидан был удалён с поля. Это произошло в добавленное время при счёте 1:1. А в итоге сборная Италии по пенальти (5:3) взяла верх над Францией и в четвёртый раз в своей истории выиграла чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Матерацци выставил на аукцион футболку, в которой получил удар от Зидана в финале ЧМ-2006.

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