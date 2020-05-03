Дюплантис и Лавиллени поделили первое место на домашних соревнованиях по прыжкам с шестом

Швед Арман Дюплантис и француз Рено Лавиллени поделили первое место на заочных соревнованиях по прыжкам с шестом, организованных в домашних условиях.

По правилам состязаний, участники должны были в своём саду преодолеть планку, установленную на высоте 5 м, максимальное количество раз за 30 минут.

Вместе с рекордсменом мира Дюплантисом и бывшим обладателем этого титула Лавиллени в соревнованиях участвовал двукратный чемпион мира из США Сэм Кендрикс. Легкоатлеты из Швеции и Франции совершили по 36 успешных попыток, в то время как американский спортсмен успел сделать только 26 удачных прыжков.

Ранее прыгунья в длину Дарья Клишина заявила, что не намерена возвращаться в Россию из США.