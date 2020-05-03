Биатлонист Халили: на мне не особо сильно отразилась самоизоляция
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- РИА Новости
«На мне не особо сильно отразилась самоизоляция, потому что живу в своём доме, кругом лес. Плюс есть много тренажёров. На данный момент всё нормально, тренируюсь практически в полном объёме. В принципе, я и так почти всегда в мае работал самостоятельно», — приводит слова Халили «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что пока сложно строить какие-то планы относительно подготовки к сезону, поскольку ещё не утверждены ни тренерский штаб, ни окончательные составы команд.
«Да и вообще непонятно, когда начнётся подготовка», — добавил биатлонист.
Ранее он поделился мыслями о текущей ситуации в Союзе биатлонистов России.