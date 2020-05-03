Биатлонист Халили: на мне не особо сильно отразилась самоизоляция

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Российский биатлонист Карим Халили рассказал, как поддерживает форму во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Биатлонист Халили: на мне не особо сильно отразилась самоизоляция
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«На мне не особо сильно отразилась самоизоляция, потому что живу в своём доме, кругом лес. Плюс есть много тренажёров. На данный момент всё нормально, тренируюсь практически в полном объёме. В принципе, я и так почти всегда в мае работал самостоятельно», — приводит слова Халили «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что пока сложно строить какие-то планы относительно подготовки к сезону, поскольку ещё не утверждены ни тренерский штаб, ни окончательные составы команд.

«Да и вообще непонятно, когда начнётся подготовка», — добавил биатлонист.

Ранее он поделился мыслями о текущей ситуации в Союзе биатлонистов России.

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