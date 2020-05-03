Гилерме сомневается, что чемпионат РПЛ будет возобновлён
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- РИА Новости
«Никто не знает, когда разрешат тренироваться с командой. Ждём ответа от РФС. Физически чувствую себя нормально, но проблема возникает с техникой. Честно говоря, я не очень уверен, что чемпионат продолжится», — сказал Гилерме в прямом эфире Instagram с экс-вратарём «Локомотива» Русланом Нигматуллиным.
Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура. На момент паузы «Локомотив» занимал второе место в турнирной таблице.
Ранее экс-президент «Локомотива» Наумов заступился за Гилерме после слов Романцева.