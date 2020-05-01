Экс-президент «Локомотива» Наумов заступился за Гилерме после слов Романцева

Короткая ссылка
Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал высказывания экс-наставника «Спартака» Олега Романцева о голкипере железнодорожников Маринато Гилерме.
Экс-президент «Локомотива» Наумов заступился за Гилерме после слов Романцева
  • РИА Новости

«Считаю Гилерме российским игроком. Он в России с 19 лет и с тех пор живёт здесь. Он ведь получил паспорт не как спортсмен, за заслуги, а как обычный гражданин. Всё по закону. Написал заявление, выучил язык. Гилерме знает русскую культуру, любит нашу страну. Гилерме, Акинфеев — одинаковые кандидатуры, одинаковые люди для российского футбола. Гилерме — россиянин на законных основаниях, обычный гражданин. Номер один или номер два, не знаю, трудно судить, но он один из лучших вратарей России», — приводит слова Наумова «Спорт день за днём».

34-летний Гилерме выступает за сборную России с 2016 года. За «Локомотив» он играет с 2007 года и уже провёл в составе железнодорожников 313 матчей.

Ранее сообщалось, что Романцев высказал мнение о ситуации с молодыми игроками в российском футболе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить