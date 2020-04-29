Романцев: таланты искать надо, выращивать, воспитывать, а мы даже вратарей из-за границы ввозим

Прославленный тренер, бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев высказал мнение о ситуации с молодыми игроками в российском футболе.

«У нас очень богатая страна. Если захотим — повторим и Льва Яшина, и Эдуарда Стрельцова. Искать надо, выращивать, воспитывать. А мы даже вратарей из-за границы ввозим. Номер два в сборной России — парень с бразильским паспортом. Это напрягает немножко. Значит, мы что-то потеряли», — приводит слова Романцева «Матч ТВ».

Он отметил, что нынешним футбольным руководителям и тренерам зачастую не хватает терпения, и, понимая это, футболисты находятся под психологическим прессингом, из-за которого не могут развиваться.

«Нужно учитывать психологию клубного руководства, которому результат нужен здесь и сейчас. Может быть, Валера Карпин захочет эту мысль опровергнуть, но вряд ли. Он, когда пришёл в «Спартак», довольно корявенький был поначалу. Поставил его, помню, против ЦСКА, он ошибся, нам забили, но Валера не «поплыл», не растерялся. Снова поставил — сыграл лучше. Следующий матч — ещё лучше. Тут и стали все говорить: ну видно же, что футболист от бога!» — добавил специалист.

Ранее Романцев рассказал, на каком месте в таблице РПЛ должен находиться «Спартак».