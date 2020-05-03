Футболист Яннулис заявил, что не знает человека, представляющегося его агентом

Защитник клуба ПАОК и сборной Греции по футболу Димитрис Яннулис прокомментировал информацию об интересе к его переходу со стороны московского «Локомотива».

«Мой агент — Василис Панагиотакис, мистера Джеки Муаля я не знаю. Об интересе «Локомотива» я читал в газетах, мне лично ничего по этому поводу не говорили», — приводит слова Яннулиса «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что сейчас не видит смысла рассуждать о возможном переходе в российский клуб.

«Самое главное — позиция ПАОК, которую я уважаю. Если клуб решит расстаться со мной, только в этом случае можно будет говорить о моих мыслях на счёт будущего», — добавил греческий футболист.

24-летний Яннулис играет за ПАОК с 2014 года. В его активе один гол и пять голевых передач в 48 матчах за клуб из Салоник.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» интересуется футболистом сборной Греции Яннулисом.