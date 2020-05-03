Футболист Яннулис заявил, что не знает человека, представляющегося его агентом

Короткая ссылка
Защитник клуба ПАОК и сборной Греции по футболу Димитрис Яннулис прокомментировал информацию об интересе к его переходу со стороны московского «Локомотива».
Футболист Яннулис заявил, что не знает человека, представляющегося его агентом
  • Reuters

«Мой агент — Василис Панагиотакис, мистера Джеки Муаля я не знаю. Об интересе «Локомотива» я читал в газетах, мне лично ничего по этому поводу не говорили», — приводит слова Яннулиса «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что сейчас не видит смысла рассуждать о возможном переходе в российский клуб.

«Самое главное — позиция ПАОК, которую я уважаю. Если клуб решит расстаться со мной, только в этом случае можно будет говорить о моих мыслях на счёт будущего», — добавил греческий футболист.

24-летний Яннулис играет за ПАОК с 2014 года. В его активе один гол и пять голевых передач в 48 матчах за клуб из Салоник.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» интересуется футболистом сборной Греции Яннулисом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить