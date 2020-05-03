Источник: «Динамо» интересуется французским футболистом «Монпелье», который хочет стать россиянином

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Московское «Динамо» заинтересовано в услугах 30-летнего полузащитника «Монпелье» Дамьена ле Таллека, который в настоящее время работает над получением российского гражданства.
Источник: «Динамо» интересуется французским футболистом «Монпелье», который хочет стать россиянином
  • Reuters

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, в настоящее время футболист находится в Москве.

Ле Таллек уже имеет опыт выступлений в Российской премьер-лиге. С 2014 по 2015 год француз выступал за «Мордовию». В текущем сезоне полузащитник провёл 28 матчей за «Монпелье», в которых забил два гола.

Футболист некоторое время работает над получением российского гражданства и планировал выступать за сборную России. За время выступлений за «Мордовию» ле Таллек успел жениться на российской девушке.

Ранее сообщалось, что футболист «Динамо» Филипп перенёс операцию на руке.

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