Источник: «Динамо» интересуется французским футболистом «Монпелье», который хочет стать россиянином

Московское «Динамо» заинтересовано в услугах 30-летнего полузащитника «Монпелье» Дамьена ле Таллека, который в настоящее время работает над получением российского гражданства.

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, в настоящее время футболист находится в Москве.

Ле Таллек уже имеет опыт выступлений в Российской премьер-лиге. С 2014 по 2015 год француз выступал за «Мордовию». В текущем сезоне полузащитник провёл 28 матчей за «Монпелье», в которых забил два гола.

Футболист некоторое время работает над получением российского гражданства и планировал выступать за сборную России. За время выступлений за «Мордовию» ле Таллек успел жениться на российской девушке.

Ранее сообщалось, что футболист «Динамо» Филипп перенёс операцию на руке.