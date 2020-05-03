В «Ювентусе» подтвердили, что Буффон и Кьеллини останутся в клубе ещё на сезон

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи подтвердил информацию СМИ о том, что Джанлуиджи Буффон и Джорджо Кьеллини заключат новые однолетние соглашения с клубом.

«Буффон и Кьеллини останутся и будут частью нашей команды и в следующем году. Вскоре они подпишут новые контракты», — приводит слова Паратичи журналист Фабрицио Романо в своём Twitter.

42-летний Буффон выступает за «Ювентус» на протяжении 19 лет. В его активе 667 матчей в составе бьянконери. 35-летний Кьеллини играет за туринский клуб с 2005 года и записал в свой актив 36 голов и 26 голевых передач в 509 матчах.

Ранее футболист «Ювентуса» Матюиди признался, что запаниковал после положительного теста на коронавирус.