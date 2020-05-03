Украинский клуб вынес предупреждение футболисту за фото с изображением Ленина
- © fckarpaty.com
«Футбольный клуб «Карпаты» считает недопустимым размещение любых фотографий, где игроки клуба позируют на фоне чужеродной символики. Алексей Хахлёв, который позволил себе недостойный поступок, был строго предупреждён и проинформирован о более серьёзных санкциях в случае повторения подобного», — говорится в заявлении клуба.
Отмечается, что клуб проведёт беседы с игроками своих команд всех возрастов о недопустимости подобных поступков.
Футболист поздравил свою бабушку с днём рождения, опубликовав в сториз совместную фотографию, где они держат красный флаг с изображением Ленина. Вскоре фото было удалено.
Ранее сообщалось, что украинского футболиста дисквалифицировали на пять матчей чемпионата Белоруссии за нападение на арбитра.