Валуев рассказал о причинах прекращения общения с Виталием Кличко

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Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о своих отношениях с почётным и «вечным» чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе и мэром Киева Виталием Кличко.
Валуев рассказал о причинах прекращения общения с Виталием Кличко
  • Reuters

«Как общался с Кличко? Очень периодически. Особенно после 2014 года. Мы говорим о спорте, но я скажу так: мне очень не понравилось, что происходило на Украине тогда. Я и до сих пор так считаю. Это послужило причиной для абсолютного прекращения общения. Хотя я думаю, что при встрече мы бы безусловно нашли темы для разговора, куда бы нас судьба ни забрасывала, мир спорта всё равно объединяет людей», — приводит слова Валуева «Спорт-Экспресс».

С июня 2014 года Кличко-старший является мэром Киева.

Ранее сообщалось, что Олег Маскаев вспомнил победу над Виталием Кличко на первенстве Вооружённых сил СССР.

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