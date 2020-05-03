Валуев рассказал о причинах прекращения общения с Виталием Кличко
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«Как общался с Кличко? Очень периодически. Особенно после 2014 года. Мы говорим о спорте, но я скажу так: мне очень не понравилось, что происходило на Украине тогда. Я и до сих пор так считаю. Это послужило причиной для абсолютного прекращения общения. Хотя я думаю, что при встрече мы бы безусловно нашли темы для разговора, куда бы нас судьба ни забрасывала, мир спорта всё равно объединяет людей», — приводит слова Валуева «Спорт-Экспресс».
С июня 2014 года Кличко-старший является мэром Киева.
Ранее сообщалось, что Олег Маскаев вспомнил победу над Виталием Кличко на первенстве Вооружённых сил СССР.