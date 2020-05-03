Невилл: АПЛ напугана до смерти

Телеэксперт и бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказал мнение о намерении Английской премьер-лиги (АПЛ) доиграть сезон, несмотря на пандемию коронавируса.

«АПЛ испытывает настоящий кошмар. Сначала они разглагольствуют о здоровье, а потом информируют: «Мы должны возобновить сезон». Я бы больше их уважал, если бы они сказали: «Мы признаём увеличение риска для здоровья, но мы готовы его принять». Но они этого не сделают, поскольку до смерти напуганы», — написал Невилл в своём Twitter.

АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие другие спортивные турниры в мире. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ планируют возобновить сезон 12 июня.