Ральф Шумахер: Williams станет боеспособнее, если сможет купить прошлогоднюю машину Red Bull

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер, младший брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, высказал мнение о предложении разрешить топ-командам продажу клиентских болидов менее обеспеченным коллективам.

«Клиентские машины — блестящая идея. Команды вроде Williams станут гораздо боеспособнее, если смогут купить прошлогоднюю машину Red Bull, вместо того чтобы строить свою. И это получится намного дешевле», — приводит слова Шумахера Bild.

Предложение о разрешении продаж клиентских болидов появилось на фоне финансового кризиса из-за пандемии коронавируса и призвано помочь менее обеспеченным командам сэкономить средства, покупая технику прошлогодней спецификации. В настоящее время это запрещено, однако, командам разрешено поставлять множество компонентов, таких как двигатели, трансмиссии, элементы подвески и прочее.

За свою карьеру в «Формуле-1» Ральф Шумахер выступал за три команды — Jordan, Williams и Toyota. В его активе шесть побед и 27 подиумов в 182 Гран-при.

Ранее эксперт высказал мнение, что Mercedes, Honda и Renault покинут «Формулу-1» в ближайшие два года.