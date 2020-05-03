«Зенит» продлит режим самоизоляции футболистов до решения по судьбе сезона РПЛ

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что режим самоизоляции футболистов будет продлён до решения по судьбе сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), приостановленного из-за пандемии коронавируса.
«Зенит» продлит режим самоизоляции футболистов до решения по судьбе сезона РПЛ
  • © fc-zenit.ru

«Мы сейчас ждём информации по судьбе текущего чемпионата, и до того, как всё определится, команда будет работать в таком же режиме», — приводит слова Медведева ТАСС.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров. Вопрос будущего текущего сезона будет обсуждаться на исполкоме Российского футбольного союза, запланированном на 15 мая.

Ранее сообщалось, что Мутко назвал глупостью идею расширения РПЛ до 18 команд.

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